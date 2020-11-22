"الفتى الذهبي" يسجل 4 أهداف في 32 دقيقة ويحقق رقما تاريخيا (فيديو)

واصل إيرلينغ هالاند سجله التهديفي المميز وسجل 4 أهداف قاد بها فريقه بروسيا دورتموند لسحق هيرتا برلين 5-2 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقلب هالاند تأخر دورتموند بهدف جاء في الدقيقة 33، ليؤكد هالاند استحقاقه الفوز بجائزة الفتى الذهبي في قارة أوروبا وأفضل المواهب الشابة لعام 2020، التي نالها أمس السبت، وسجل هاتريك في 15 دقيقة فقط.

بدأ حفل التسجيل بإدراك هالاند لهدف التعادل في الدقيقة 47، وأضاف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط بعد تمريرة سحرية من جوليان براندت.

وسجل هدفه الثالث في الدقيقة 62 من استغلال لخطأ في التمرير من دفاع هيرتا ثم رواغ الحارس ووضع الكرة في الشباك.

Erling Haaland’s 4 Goals



Enjoy ! 🔥 pic.twitter.com/37OBIDPeux — A (@A_MBVB) November 21, 2020

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وأضاف رافائيل جيريرو الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 70 من متابعة لعرضية مرت من هالاند.

ثم عاد هيرتا بهدف ثان لماتيوس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

لكن هالاند سجل هدفه الرابع والخامس لدورتموند في الدقيقة 79.

واستطاع هالاند تسجيل رقم مهم في "البوندسليغا"، حيث أصبح وفقا لحساب "سات فوت"، أول لاعب في تاريخ المنافسة يسجل 23 هدفا في أول 22 مباراة، التي ظهر فيها لأول مرة في منتصف الموسم الماضي قادما من سالزبورغ النمساوي.

ورفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليقترب من بايرن ميونيخ المتصدر بـ19 نقطة وتعادل في وقت سابق مع فيردر بريمن.

المصدر: "وكالات"