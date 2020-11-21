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نجم مانشتر يوناتيد يجاور صلاح في رقم مميز بالبريميرليغ

الرياضة

نجم مانشتر يوناتيد يجاور صلاح في رقم مميز بالبريميرليغ
Reuters CARL RECINE
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حقق البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أرقاما مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبات فرنانديز واحدا من لاعبين اثنين فقط سددا أكثر من 20 كرة على المرمى، وصنعا أكثر من 20 فرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ على "تويتر".

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وكشف حساب البريميرليغ عن اللاعب الآخر الذي يملك الأرقام نفسها وهو النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وسيخوض فريق فرنانديز، اليوم السبت، مباراة أمام وست بروميتش ألبيون ضمن الجولة التاسعة من البريميرليغ على ملعب "أولد ترافورد".

فيما يغيب صلاح عن مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي غدا الأحد بسبب تواجده في الحجر الصحي عقب إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: twitter\premierleague

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