إصابة نجم منتخب الأرجنتين بفيروس كورونا المستجد

أصيب المهاجم الأرجنتيني نجم إنتر ميامي الأمريكي غونزالو هيغواين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت صحيفة "ميامي هيرالد"، ليغيب بالتالي عن مباراة فاصلة في الدوري ضد ناشفيل الجمعة.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أخرى أن شقيق هيغواين، لاعب الوسط فيديريكو، ومواطنه المدافع لياندرو غونزاليس بيريس ولاعبين آخرين من الفريق الرديف أصيبوا بالفيروس أيضا.

وأكد إنتر ميامي إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم من دون الكشف عن هويتهم، قائلا إنهم لم يكونوا "مخولين طبيا" للعب المباراة الحاسمة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

Los argentinos Gonzalo Higuaín y Leandro González Pirez, titulares del Inter Miami, dieron positivo a la covid-19 y serán baja para el partido que su equipo va a disputar de visitante contra el Nashville SC. https://t.co/Rryp7uliQ9 — CANCHA (@reformacancha) November 21, 2020

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وليس فريق ولاية فلوريدا المملوك من الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وحيدا في موجة الإصابات، إذ ثبتت إيجابية 4 لاعبين في نادي "لوس أنجلوس أف سي" بينهم المهاجمان الأوروغويانيان دييغو روسي وبريان رودريغيس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وعاد الأخيران من أميركا الجنوبية حيث لعبا مع منتخب بلادهما في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويواجه فريق لوس أنجلوس الثلاثاء سياتل ساوندرز في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية.

وعلى عكس الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة الذي أنهى موسمه الأخير في فقاعة في أورلاندو، قرر الدوري الأمريكي لكرة القدم إقامة الأدوار الإقصائية على ملاعب الفرق المتأهلة، ما يتطلب القيام برحلات عبر الولايات المتحدة التي ينتشر فيها الوباء بوتيرة سريعة.

المصدر: "أ ف ب"