 
مباشر

رسميا.. تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالي

الرياضة

رسميا.. تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالي
Reuters Waleed Ali
صورة من مراسم تتويج يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي الموسم الماضي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p758

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، مكان وموعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي.

وحسب بيان الاتحاد الإيطالي ستقام مباراة السوبر في الـ20 من يناير المقبل على ملعب مابي في مدينة ريدجو إيميليا شمال إيطاليا.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا بأن السوبر الإيطالي سيقام في إيطاليا ولن يقام في السعودية كما كان مقررا سابقا بسبب الظرف الصحي العالمي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن النسخة الماضية من كأس السوبر الإيطالي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية وتوج بالكأس يوفنتوس بعد تغلبه على ميلان بهدف دون رد.

المصدر: legaseriea.it

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا