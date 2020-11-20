دجوكوفيتش يكمل أضلاع المربع الذهبي في بطولة الماسترز الختامية (فيديو)

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي من بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب اليوم الجمعة، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم من حسم المباراة الحاسمة لحجز التذكرة الثانية في مجموعة "طوكيو 1970" لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-6، خلال ساعة واحدة و36 دقيقة.

وبفوزين وخسارة تأهل دجوكوفيتش كوصيف في المجموعة وسيواجه في نصف النهائي متصدر مجموعة "لندن 2020" النمساوي دومينيك تيم.

The semi-finals are set!



🇦🇹 Thiem v Djokovic 🇷🇸

🇷🇺 Medvedev v Nadal 🇪🇸



Who wins the #NittoATPFinals from here? pic.twitter.com/3kwExX2ZWP — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020

فيما ستجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الروسي دانييل مدفيديف متصدر مجموعة "طوكيو 1970" والإسباني رافائيل نادال وصيف مجموعة "لندن 2020".

وتقام بطولة الماسترز الختامية في لندن وتجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

المصدر: rsport.ria.ru