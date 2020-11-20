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بوروسيا دورتموند يحصن نجمه بعقد طويل الأمد (فيديو)

الرياضة

بوروسيا دورتموند يحصن نجمه بعقد طويل الأمد (فيديو)
Globallookpress ValeriaWitters
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة، توقيع لاعبه الأمريكي جيوفاني رينا البالغ 18 عاما على عقد جديد مع "أسود الفيستيفال" حتى صيف 2025.

وجاء هذا التوقيع فور عودة النجم الواعد من معسكر منتخب بلاده الأسبوع الجاري، بعدما اتفق الطرفان على كافة البنود قبل سفره بعدة أيام.

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وتأتي هذه الخطة لقطع الطريق على الأندية الأوروبية الكبرى المهتمة بالجوهرة الأمريكية، أمثال ريال مدريد وليفربول.

ويعد رينا أحد اكتشافات الموسم الماضي، إذ نجح في تثبيت أقدامه بتشكيلة الفريق الألماني، مما منحه فرصة الظهور في 12 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أخرى.

المصدر: وكالات

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