بوروسيا دورتموند يحصن نجمه بعقد طويل الأمد (فيديو)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة، توقيع لاعبه الأمريكي جيوفاني رينا البالغ 18 عاما على عقد جديد مع "أسود الفيستيفال" حتى صيف 2025.

Breaking: Reports confirm that Giovanni Reyna has extended his contract until 2025! ✍️



ⓘ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐫𝐮𝐞 pic.twitter.com/1TmBYn808j — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 20, 2020

وجاء هذا التوقيع فور عودة النجم الواعد من معسكر منتخب بلاده الأسبوع الجاري، بعدما اتفق الطرفان على كافة البنود قبل سفره بعدة أيام.

Talk about a perfect start to your Friday! 🤩#Reyna2025pic.twitter.com/Ds68KEDptF — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 20, 2020

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وتأتي هذه الخطة لقطع الطريق على الأندية الأوروبية الكبرى المهتمة بالجوهرة الأمريكية، أمثال ريال مدريد وليفربول.

ويعد رينا أحد اكتشافات الموسم الماضي، إذ نجح في تثبيت أقدامه بتشكيلة الفريق الألماني، مما منحه فرصة الظهور في 12 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أخرى.

المصدر: وكالات