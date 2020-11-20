رسميا.. كأس السوبر الإفريقي في القاهرة بدلا من الدوحة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في بيان رسمي اليوم الجمعة، إقامة النسخة الـ29 لكأس السوبر الإفريقي في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء في بيان "الكاف": "بناء على التنسيق المشترك بين الاتحادين الإفريقي والقطري، فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، فقد تقرر عدم إقامة كأس السوبر 2020 في قطر، والتي كانت مقررة في الفترة بين 14-16 أغسطس 2020، وستقام النسخة الـ 29 للسوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطل الكونفدرالية في القاهرة".

إقامة النسخة 29 من توتال CAF كأس السوبر 2020 بالقاهرة https://t.co/U4WWnoBx95 — CAF MEDIA (@CAF_Media) November 20, 2020

وستجمع مباراة السوبر الإفريقي بين نهضة بركان المغربي الفائز بكأس الكونفدرالية، مع الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الأهلي والزمالك المصريان للمباراة النهائية المقرر إقامتها في الـ27 من نوفمبر الجاري.

يذكر أن الأهلي المصري هو البطل التاريخي لكأس السوبر الإفريقي بـ6 ألقاب، مقابل 4 للزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة التي استضافتها العاصمة القطرية.

المصدر: ar.cafonline.com