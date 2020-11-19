نيوكاسل يرفع دعوى قضائية ضد رابطة "البريميرليغ" بعد فشل الاستحواذ السعودي

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي اليوم الخميس، أنه تقدم بدعوى قضائية ضد رابطة الدوري الممتاز على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدمة من صندوق الاستثمارات السعودي في أواخر يوليو الفائت.

وكانت مجموعة تضم صندوق الاستثمارات السعودي، وشركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في يوليو عرضها المقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) للاستحواذ على نيوكاسل، بعد "عملية مطولة" امتدت لأشهر ولاقت انتقادات واسعة على خلفيات حقوقية وتجارية.

وسبق أن أشار مالك النادي مايك آشلي إلى أنه سيستعين بمحامين بعد فشل الصفقة حيث كشف نيوكاسل الخميس عن الدعوى القانونية ردا على "تسريبات" مزعومة من رابطة الدوري الممتاز.

وجاء في بيان صادر عن النادي: "يتفهم النادي أن هذه الأمور ستشكل مصدر قلق كبير لجماهيره، وبالتالي يعتبر أنه في ضوء المعلومات التي كشفت عنها رابطة الدوري الإنجليزي، ليس أمامه سوى خيار الرد وإطلاع جمهوره على المستجدات".

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وتابع: "لا يعلق النادي على مضمون الدعوى، لكن يمكنه تأكيد أنه تقدم بها ضد رابطة الدوري".

وأضاف: "من غير الواضح متى سيتم حل هذه الإجراءات، ومع ذلك سيواصل النادي بذل قصارى جهده للضغط من أجل جلسة استماع لمطالبه عادلة وشاملة وملائمة".

وأبدت أماندا ستايفلي مديرة شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" ومديرة الأعمال المعروفة بعلاقاتها القوية في الشرق الأوسط، رغبتها بشراء النادي منذ أعوام، وتوصلت الى اتفاق مع آشلي في أبريل الماضي لبيع النادي، في صفقة يستحوذ بموجبها الصندوق السعودي المرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على 80 في المئة من الأسهم.

لكن العرض واجه مواقف سلبية من منظمات غير حكومية تنتقد سجل المملكة في مجال حقوق الانسان، ومن شبكة "بي إن سبورتس" القطرية المالكة لحقوق بث الدوري الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتهم الرياض بالوقوف خلف قرصنة بث القنوات التابعة لها.

المصدر: أ ف ب