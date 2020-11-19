إيموبيلي يعود إلى تدريبات لاتسيو بعد خروجه من الحجر الصحي

عاد قناص نادي لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي لتمارين فريقه اليوم الخميس، بعد خروجه من فترة الحجر الصحي إثر البلبلة التي أحدثها فيروس كورونا المستجد في صفوف نادي العاصمة الإيطالية.

وغاب هداف الدوري في الموسم الماضي (36 هدفا) عن ثلاث من المباريات الأربع الأخيرة لناديه، إضافة إلى مباراتي منتخب "الآزوري" ضد بولندا والبوسنة في آخر جولتين من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وأعلن نادي العاصمة مطلع الشهر الحالي عن وضع عدد من لاعبيه في العزل الذاتي بعد إصابتهم بكورونا من دون الكشف عن أسمائهم.

ونشر إيموبيلي عبر حسابه في "إنستغرام" اليوم الخميس صورا وهو يتمرن مرفقة بتعليق "ما أجمل العودة إلى أرض الملعب"، بعد أن عاد إلى التدريبات للمرة الأولى منذ أسبوعين وقبل يومين من المباراة أمام المضيف كروتوني في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

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يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فتح مطلع الشهر الحالي تحقيقا بحق لاتسيو بسبب "انتهاكات محتملة للبروتوكولات الصحية" بشأن كوفيد-19.

المصدر: أ ف ب