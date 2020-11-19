أرتيتا يتألم من موقف أوزيل لكنه يرفض أسئلة عنه بعد كل هزيمة

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه يشعر بالألم بسبب موقف مسعود أوزيل في النادي اللندني الإنجليزي لكرة القدم لكنه يرفض التعرض لأسئلة عن اللاعب الألماني بعد كل هزيمة.

وقال أرتيتا في مقابلة مع شبكة (بي.إن سبورتس): "أشعر بالألم، لأني لا أحب وجود أي لاعب في تشكيلتي لا يملك فرصة اللعب أو التنافس، وبالنسبة لي هذا أمر حزين لأني أعتقد أنه لا أحد يستحق ذلك".

وأضاف المدرب الإسباني: "لكن في نهاية المطاف، فأنا هنا لاتخاذ القرارات، وسوف أتخذ القرارات، التي من وجهة نظري، ستكون الأفضل لمصلحة هذا النادي، وهذا ما يجب علي فعله".

No, Mikel Arteta did not Photoshop Mesut Ozil off the Arsenal team shot😂😂



(📸 credit: @Arsenal) pic.twitter.com/TPUjF6Orjp — TEAMtalk (@TEAMtalk) November 18, 2020

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وخرج صانع اللعب، الذي شارك لآخر مرة مع أرسنال في مارس، من تشكيلة النادي في الدوري الأوروبي، ليصبح بوسعه اللعب فقط مع فريق تحت 23 عاما بالنادي.

ويتكرر باستمرار الحديث عن غياب أوزيل، لكن أرتيتا قال إنه لا يرغب في الرد على الأسئلة المكررة بخصوص هذا الأمر.

وقال أرتيتا: "عندما نخسر مباريات كرة القدم، يظهر اسمه وعندما نفوز لا يحدث ذلك".

ويرتبط أوزيل البالغ 32 عاما بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2021 وذكرت تقارير أنه ينال 350 ألف جنيه إسترليني (حوالي 452 ألف دولار)أسبوعيا، لكنه لم يشارك مع فريق المدرب ِأرتيتا بعد استبعاده من تشكيلة الفريق في الدوري والمكونة من 25 لاعبا.

ويحتل أرسنال المركز 11 في الدوري بفارق ست نقاط عن ليستر سيتي المتصدر، وسيلعب مع ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل.

المصدر: "رويترز"