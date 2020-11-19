رئيس أتلتيكو يفتح الباب أمام غريزمان للعودة إلى النادي المدريدي

استعرض إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، العديد من القضايا الحالية المتعلقة بالنادي قبل مواجهة برشلونة المرتقبة ضمن الجولة العاشرة من "الليغا" بعد غد السبت.

وتتعلق إحدى هذه القضايا بنجم أتلتيكو السابق الفرنسي أنطوان غريزمان الذي لم يتأقلم حتى الآن مع برشلونة.

وتحدث سيريزو في مقابلة صحفية عن إمكانية توقيع غريزمان مرة أخرى لأتلتيكو، قائلا: "الحياة تأخذ عدة أدوار من كان سيقول إن البعض من أتليتكو غادروا ثم عادوا وآخرين غادروا ولم يعودوا".

وقال رئيس أتليتكو مدريد "أخبرته دائما وأخبرته من القلب" عندما غادر: "أتمنى أن يعاملوك كما يفعلون هنا في أتليتكو، هو في وضع معقد لكن برشلونة لديه فريق رائع".

وأكد سيريزو أن غريزمان هو واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في أوروبا.

👔⚽️ Enrique Cerezo, en @ellarguero



🗣️ "A Griezmann le dije de corazón cuando se marchó que ojalá le tratasen y le quisieran como en el Atlético. ¿Si está siendo así? Pues no lo sé, se ha encontrado con un club en una situación complicada"https://t.co/bQaZIavlRvpic.twitter.com/99jZuWakt9 — El Larguero (@ellarguero) November 18, 2020

كما تحدث رئيس أتليتكو أيضا عن ميسي قائلا: "ميسي لاعب برشلونة تراكمت سلسلة من المشاكل التي لا يجب أن تحدث له في العادة، إنه لاعب رائع، برشلونة لن يسمح له بالرحيل تحت أي ظرف من الظروف، موقع ميسي في برشلونة وستعود المياه إلى مسارها".

المصدر: وكالات