 
مباشر

بالعربية.. نجم ريال مدريد يوجه رسالة لجماهير مصر

الرياضة

بالعربية.. نجم ريال مدريد يوجه رسالة لجماهير مصر
Globallookpress Mutsu Kawamori
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6qr

وجه البرازيلي رودريغو غوس مهاجم ريال مدريد رسالة للجماهير المصرية عقب نهاية زيارته للقاهرة مع منتخب بلاده الأولمبي، حيث خاض بطولة دولية ودية بكرة القدم.

وكتب المهاجم البالغ 19 عاما عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية، الخميس: "أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضيافتكم واحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة".

وأضاف: "أتابع مشاركة كل المصريين وأبناء المجتمع العربي على مواقع التواصل الاجتماعي وأشكركم على هذه الرسائل".

وأتم: "من الرائع دائما أن نشارك تلك اللحظات شكرا جزيلا".

إقرأ المزيد
في ليلة طرد كافاني.. البرازيل تتخطى الأوروغواي وتعزز صدارتها (فيديو)
في ليلة طرد كافاني.. البرازيل تتخطى الأوروغواي وتعزز صدارتها (فيديو)

وخاض منتخب البرازيل الأولمبي مباراتين في الدورة الودية الدولية بالقاهرة وفاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 وخسر أمام مصر بنتيجة 2-1.

يذكر أن منتخب البرازيل حصد آخر ميدالية ذهبية لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد بعدما حصدها في دورة ريو دي جانيرو 2016.

المصدر: twitter\RodrygoGoes

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا