بالعربية.. نجم ريال مدريد يوجه رسالة لجماهير مصر

وجه البرازيلي رودريغو غوس مهاجم ريال مدريد رسالة للجماهير المصرية عقب نهاية زيارته للقاهرة مع منتخب بلاده الأولمبي، حيث خاض بطولة دولية ودية بكرة القدم.

وكتب المهاجم البالغ 19 عاما عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية، الخميس: "أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضيافتكم واحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة".



وأضاف: "أتابع مشاركة كل المصريين وأبناء المجتمع العربي على مواقع التواصل الاجتماعي وأشكركم على هذه الرسائل".



وأتم: "من الرائع دائما أن نشارك تلك اللحظات شكرا جزيلا".

أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة! أتابع مشاركة

كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكرك على رسائلك! إنه من

ً الرائع دوما أن نشارك هذه اللحظات مع الجمیع! ًشكر ً ا جزیلا! pic.twitter.com/sNHJgHvx4s — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 19, 2020

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وخاض منتخب البرازيل الأولمبي مباراتين في الدورة الودية الدولية بالقاهرة وفاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 وخسر أمام مصر بنتيجة 2-1.

يذكر أن منتخب البرازيل حصد آخر ميدالية ذهبية لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد بعدما حصدها في دورة ريو دي جانيرو 2016.



المصدر: twitter\RodrygoGoes