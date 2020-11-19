بلماضي يحسم مصير بلايلي مع المنتخب الجزائري

حسم المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم جمال بلماضي، أمر انضمام اللاعب الدولي يوسف بلايلي إلى كتيبة "محاربي الصحراء".

وقال بلماضي، إن تأهل المنتخب الجزائري رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022، سيسمح له بإعادة اللاعب المنتقل حديثا لنادي قطر القطري.

وقال في تصريحات صحفية: "بلايلي افتقدناه هو ويوسف عطال، بسبب وضعهما الحالي، ولكننا ننوي استرجاعهما".

وأضاف: "سأعمل على إعادة يوسف إلى المجموعة، بداية من المباراتين القادمتين أمام زامبيا وبوتسوانا".

وابتعد بلايلي عن قائمة منتخب الجزائر الفترة الحالية، في ظل ابتعاده عن ممارسة كرة القدم منذ شهر مارس الماضي، بعد التوقف في جميع البلدان بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وسبق لبلماضي أفضل مدرب في إفريقيا، التعبير عن عدم رضاه عن وضع بلايلي وطريقة تسييره لمشواره الاحترافي.

وفسخ بلايلي البالغ 28 عاما عقده مع النادي الأهلي السعودي، لينتقل إلى صفوف فريق قطر في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن المنتخب الجزائري هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية