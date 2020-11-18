إصابة جديدة بكورونا في أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعب جديد داخل صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وحسب البيان، فإن اختبارات كورونا التي أجراها النادي المدريدي مؤخرا، أثبتت أن مسحة الأوروغوياني لوكاس توريرا إيجابية، عقب عودته من فترة التوقف الدولي.

.@LTorreira34 has tested positive for Covid-19. The midfielder underwent a PCR test today after returning from international duty. He is asymptomatic and isolating at home.



ℹ https://t.co/cqKHXRVUoc — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 18, 2020

وأشار أتلتيكو إلى أن توريرا لا تظهر عليه أي أعراض، ويتواجد حاليا في الحجر الصحي داخل منزله.

Lucas Torreira has also tested positive for COVID-19.



He is the 6th Uruguay international to test positive for the virus. Terrible news. pic.twitter.com/lZFNumaWBq — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) November 18, 2020

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يذكر أن إصابات كورونا ضربت المنتخب الأوروغوياني مؤخرا بأكثر من 6 حالات، كان أبرزها توريرا وزميله لويس سواريز اللذين سيغيبان عن صفوف أتلتيكو في المباراة المرتقبة أمام برشلونة ضمن الجولة الـ10 من "الليغا" السبت المقبل.

المصدر: وكالات