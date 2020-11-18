أزمة كبيرة في ريال مدريد بسبب تصريحات نجم الغريم التقليدي

أثار بيدري غونزاليس نجم برشلونة الإسباني، جدلا واسعا داخل أروقة ريال مدريد، بسبب التصريحات التي أطلقها مؤخرا عن رفض النادي الملكي التعاقد معه نظرا لمستواه المتواضع حسب رؤيتهم.

وأوضح بيدري في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أنه أجرى اختبارات في ريال مدريد لمدة أسبوع، قبل أن يخبروه أنه دون المستوى ورفضوا التعاقد معه.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصريحات بيدري، تسببت في إجراء خوسيه سانشيز مساعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أكثر من مكالمة مع المسؤولين عن الاختبارات للتحقيق بالحادثة وصحتها.

وأشارت إلى أن سانشيز طلب من المسؤولين توضيح أسباب عدم التوقيع مع بيدري، رغم الإشادة التي يتلقاها اللاعب منذ الصغر.

🔥 El éxito de Pedri en el Barça irrita en el Real Madrid y José Ángel Sánchez está averiguando qué pasó en aquella prueba que no superóhttps://t.co/drGmP0j0d1 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 18, 2020

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وانتقل بيدري البالغ 17 عاما إلى برشلونة في الصيف المنصرم، قادما من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو، ويقدم مستويات رائعة مع النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات