بعد عامين على اعتزاله الدولي.. الحضري يعلق قفازيه نهائيا ويعلن بداية مسيرته كمدرب

أنهى عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق الجدل المثار مؤخرا حول عودته للملاعب، بإعلانه رسميا اليوم الأربعاء اعتزاله بشكل نهائي واتجاهه نحو عالم التدريب.

وتردد مؤخرا العديد من الأنباء عن اقتراب الحضري من الانضمام لعدة أندية أبرزها "زد"، وهو أحد الأندية الجديدة التي تم تأسيسها، بالإضافة إلى عرض آخر من نادي السكة الحديد.

وقال الحضري في عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، إنه اعتزل بشكل نهائي عالم كرة القدم كحارس وسيتوجه إلى عالم التدريب، وقدم الشكر للاعبين الذين عاصرهم خلال مسيرته وأخص بالشكر نادي الأهلي.

"أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

وكان الحضري قد أعلن اعتزاله الدولي بعد مشاركته مع "الفراعنة" بمونديال 2018 الذي استضافته روسيا.

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وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما، عندما شارك مع منتخب الفراعنة أمام نظيره السعودي في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018، ونجح الحارس في التصدي لركلة جزاء، وقدم أداء جيدا بالرغم من الخسارة بهدف مقابل هدفين.

ودافع عصام الحضري عن عرين منتخب مصر في 159 مباراة دولية، وحقق معه إنجازات غير مسبوقة أهمها لقب بطولة الأمم الإفريقية 4 مرات، ومركز الوصيف في بطولة 2017، وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة الإفريقية خلال أربع نسخ من المسابقة.

المصدر: ElHadary/twitter