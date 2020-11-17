رسميا.. "الفيفا" يحسم موعد ومكان إقامة كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، استضافة قطر لبطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

وقال "الفيفا" في بيانه، إن قطر ستستضيف كأس العالم للأندية، كما كان مقررا في وقت سابق، في الفترة بين الأول والـ11 من فبراير المقبل، وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council



🗞➡️ https://t.co/vRwOuWPJx0pic.twitter.com/PRbS9USqEK — FIFA Media (@fifamedia) November 17, 2020

وكان من المعتاد إقامة كأس العالم للأندية، بمشاركة أبطال القارات إلى جانب بطل الدوري في البلد صاحب الأرض، في شهر ديسمبر، لكن تأجيل المسابقات بسبب فيروس كورونا واسع الانتشار ألقى بظلاله على الموعد الجديد.

وتوج ليفربول بلقب النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، بعد تفوقه في النهائي على فلامينغو البرازيلي.

المصدر: fifa.com