شاهد.. نجل الأسطورة شاكيل أونيل يلجأ لحيلة غير رياضية أثناء مباراة

لجأ شاكر أونيل، نجل أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين شاكيل أونيل، بعمل غير رياضي في مباراة كرة سلة ضمن أحدى المدارس الثانوية.

وقام شاكر أونيل البالغ 17 عاما بانتهاك القواعد عمدا خلال مباراة كرة السلة، بحل رباط حذاء خصمه أثناء انحنائه، في محاولة لإعاقته عن تنفيذ هجمة محتملة، معرضا إياه لخطر التعثر والسقوط.

ويلعب شاكر البالغ طوله 198 سنتمترا مع فريق كوجارس، وسيتخرج من المدرسة العام المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وأرفقوه بتعليقات ساخرة، فيما طالبه آخرون بالسير على نهج والده الأسطورة الحية.

وفاز شاكيل أونيل الأب بلقب الدوري 4 مرات وهداف الدوري مرتين موسم 1995 و2000 ، وفاز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري عام 1993، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة واحدة موسم 2000.

وشارك أونيل الأب في مباراة كل النجوم 15 مرة وفاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم 3 مرات وتم اختياره ضمن أفضل تشكيلة للدوري 8 مرات.

وحاز أونيل على لقب أفضل لاعب في النهائي 3 مرات، وتم اختياره كواحد من أفضل 50 لاعب كرة سلة في التاريخ، وتمت إزالة رقم قميصه 34 من تشكيلة لوس أنجلوس ليكرز ورقم قميصه 32 من تشكيلة ميامي هيت إلى الأبد.

وفاز بكأس العالم لكرة السلة مع المنتخب الأمريكي سنة 1994 والميدالية الأولمبية الذهبية لكرة السلة مرة واحدة وكان ذلك في دورة أتلانتا عام 1996.

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي