الكشف عن التطورات الحالية الصحية لـ"النني" بعد إصابته بكورونا

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، الاثنين، تفاصيل التطورات الحالية الصحية للاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، محمد النني، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأجرى اللاعب المسحة قبل مباراة العودة في توغو ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال "صبحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي":" إن محمد النني بصحة جيدة، وتجري متابعة إصابته بالفيروس، وتم التواصل مع البعثة والاطمئنان عليها قبل مباراة (الثلاثاء)".

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وأشار إلى أنه تم عزل النني في غرفته بالفندق، موضحا أن البعثة لديها يونيفورم خاص تحسبا لحدوث إي إصابة، مستطردا: "أي حد من الممكن أن يصاب بالفيروس، وعمل المسحات قبل المباراة يساعد على اكتشاف الفيروس مبكرا، وسيكون هناك كشف دوري على اللاعبين تحسبا لأي إصابة متوقعة".

ويلعب منتخب مصر ضد توغو، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون 2021.

المصدر: RT

ناصر حاتم