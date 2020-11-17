الروسي مدفيديف يبدأ مشواره بنجاح في البطولة الختامية (فيديو)

استهل الروسي، دانييل مدفيديف، مشواره في البطولة الختامية للتنس التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بشكل مثالي، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، بمجموعتين دون رد.

واحتاج النجم الروسي البالغ عمره 24 عاما، إلى ساعة واحدة و30 دقيقة، للفوز على زفيريف، بواقع 6-3، و6-4.

وسيواجه مدفيديف في المباراتين المقبلتين لحساب مجموعة "طوكيو 1970"، كلا من المصنف أولا عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والمصنف ثامنا، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، للظفر بإحدى البطاقتين المؤهلتين للدور نصف النهائي.

ووزع اللاعبون في البطولة الختامية، التي تستضيفها لندن، على مجموعتين، الأولى باسم "طوكيو 1970"، وتضم دجوكوفيتش، وشفارتسمان، وزفيريف، ومدفيديف، والثانية باسم "لندن 2020"، وتضم المصنف ثانيا عالميا، الإسباني رافائيل نادال، والمصنف ثالثا، النمساوي دومينيك تييم، وحامل اللقب، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والمصنف سابعا، الروسي أندريه روبليف، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في مسيرته.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام للمرة الأخيرة في لندن خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، قبل انتقالها العام المقبل إلى تورينو في إيطاليا.

المصدر: .vesti.ru