الإيراني دائي يكشف عن أول ما سيقوم به عند تحطيم رونالدو لرقمه القياسي

قال الإيراني علي دائي، إنه يتشرف بتحطيم كريستيانو رونالدو لرقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية، بعد أن اقترب مهاجم البرتغال من حصيلته البالغة 109 أهداف، مؤكدا أنه سيهنئه على الفور.

ورونالدو، هو اللاعب الآخر الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ100 هدف دولي، حيث أحرز 102 هدف في 168 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى مع البرتغال في 2003.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن مهاجم منتخب إيران السابق، علي دائي قوله "سأهنئه على الفور. سجل رونالدو 102 هدف مع البرتغال حتى الآن وسيحطم رقمي بالتأكيد، لكن ما زال عليه تسجيل سبعة أهداف".

وأضاف دائي صاحب الـ51 عاما: "شرف لي أن يحطم لاعب في مكانته رقمي القياسي. رونالدو واحد من أعظم اللاعبين ليس فقط في هذا العصر، لكن على الإطلاق. إنه ظاهرة حقيقية".

وسيكون أمام رونالدو فرصة تقليص الفجوة بينه ودائي، عندما تلتقي البرتغال مع كرواتيا في مباراتهما الأخيرة في دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن دائي، الذي حمل شارة قيادة المنتخب الإيراني واعتزل في العام 2006، سجل أهدافه الـ109 الدولية في 148 مباراة خاضها مع منتخب بلاده.

المصدر: وكالات