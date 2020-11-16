رسميا.. الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر السعودي

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، الاستئناف المقدم من النصر السعودي، ضد بيرسبوليس، بخصوص عدم أهلية بعض اللاعبين المشاركين مع هذا الفريق الإيراني في مباريات دوري أبطال آسيا.

وأصدر الاتحاد القاري، بيانا جاء فيه "قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد".

استیناف خواهی النصر رد شد/پرسپولیس فینالیست قطعی آسیا#پرسپولیسpic.twitter.com/zYEBmNIeVX — P e r s e p o l i s (@PersepolisFC) November 16, 2020

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وتابع البيان: "وقررت لجنة الانضباط والأخلاق رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي بيرسبوليس الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب".



وبالتالي فإن بيرسبوليس سيكون طرفا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.



وألزم الاتحاد نادي النصر بدفع تكاليف الاستئناف وقدرها 1000 دولار، وفقا للوائح الاتحاد القاري.

وسقط النصر، بضربات الجزاء (3-5) أمام بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر: "وكالات"