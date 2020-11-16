الصحة: نتوقع سلبية مسحة محمد صلاح خلال 72 ساعة

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة المصرية، أن حالة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مستقرة للغاية.

وقال حسني في تصريحات لبرنامج "مع شوبير"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة "أون سبورت إف إم": "صلاح حاليا في الجونة، وسيجري مسحة كورونا يوم الخميس المقبل، وأتوقع أن تكون نتيجتها سلبية، لأنه حتى الآن لم تظهر على اللاعب أي أعراض".

وأضاف : "ليفربول الإنجليزي يتواصل معنا للاطمئنان على صلاح، والجهاز الطبي في النادي الإنجليزي وافق على سفر اللاعب إلى الجونة، وصلاح بإمكانه السفر في حالة سلبية المسحة التي ستجري الخميس المقبل، لكن الأفضل الانتظار وإجراء مسحة إضافية للتأكد من سلامته بشكل كامل".

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وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة: "سمحنا لمحمد صلاح أمس بالسفر إلى الجونة والوقوف للراحة في الطريق كل 70 دقيقة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وكل ذلك تم واللاعب وصل إلى الجونة وملتزم بالبروتوكول الطبي".

واستكمل: "اكتشفت الإصابة نتيجة المسحة التي أجريت لصلاح بشكل تلقائي قبل مباراة توغو، وأجرى ( صلاح) تحاليل وخضع لأشعة مقطعية وكان عنده نقص في كرات الدم البيضاء، ونصحناه بالراحة التامة والعزل وتنفيذ برنامج البروتوكول الطبي، وبإمكانه السفر والعودة للتدريبات بعد ظهور نتيجة المسحة".

وفي سياق آخر، نشر أحمد حسن "كوكا"، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر الأول، فيديو لزميله محمد صلاح، نجم منتخب مصر، من داخل غرفة العزل، التي كان يقيم فيها صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: RT

ناصر حاتم