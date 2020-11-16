جواد الزيات يستقيل من رئاسة الرجاء المغربي

قدم جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، خلال اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة الفريق الأخضر، أمس الأحد.

وقال نادي الرجاء في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك" إن الزيات أبلغ أعضاء مجلس الإدارة بإنهاء ولايته الحالية كرئيس للنادي، على أن يغادر رسميا مع انعقاد الجمعية العمومية التي ستخصص لانتخاب رئيس جديد.

وأشار البيان إلى أن الزيات يعتبر أنه أنجز كل المهام الموكلة إليه من طرف أعضاء الجمعية العمومية، التي انتخبته رئيسا، والمتمثلة في إعادة هيكلة الفريق.

وأبرز البيان الإنجازات التي حققها الرجاء في عهد الزيات، حيث فاز الفريق في عهده بعدة ألقاب، منها لقب الدوري المغربي في الموسم الماضي، وكأس الكونفدرالية الإفريقية في العام 2018، كما بلغ النادي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، والدور ذاته في البطولة العربية التي ما زال الرجاء ينافس على لقبها.

المصدر: RT