دي بروين يحسم أمر استمراره مع مانشستر سيتي

قال كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، إنه دخل في مفاوضات مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتمديد عقده.

ويرتبط اللاعب البلجيكي بعقد حتى 2023، لكن اللاعب البالغ 29 عاما، والمنضم من فولفسبورغ في 2015 مقابل 44 مليون جنيه إسترليني (72.77 مليون دولار) يرغب في البقاء لفترة أطول.

وقال دي بروين لمحطة تلفزيونية قبل فوز بلجيكا 2-0 على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية مساء الأحد: "أنا سعيد في مانشستر. أنا في ناد رائع (وبوجود) ملاك رائعين".

Kevin De Bruyne in talks to extend Manchester City contract beyond 2023 https://t.co/Q59dSoDMuD — TOI Sports News (@TOISportsNews) November 16, 2020

وأضاف: "لقد دخلنا في بعض المفاوضات غير المتقدمة. في الوقت الحالي أقوم بالمفاوضات بنفسي".

وتابع: "أود البقاء في النادي، لذا فالأمر سهل".

وأتم:"إذا لم أكن أريد البقاء ستكون هناك حاجة لوسيط. لكن عند الرغبة في البقاء لا يكون الأمر صعبا".

وفاز دي بروين بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي، ونال جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب الموسم الماضي بعدما سجل 13 هدفا وعادل رقما قياسيا بصناعة 20 هدفا في موسم واحد.

المصدر: "رويترز"