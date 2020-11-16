البطولة الختامية.. نادال يستهل مشواره بالفوز على الروسي روبليف

استهل الإسباني رافائيل نادال، أمس الأحد، مشواره لحصد اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، بالفوز 6-3 و6-4 على الروسي أندريه روبليف، المشارك لأول مرة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.

وكسر نادال (34 عاما)، إرسال روبليف في الشوط السادس من المجموعة الأولى، قبل أن يحسمها لصالحه.

وفي الجولة الثانية، بدا التعب واضحا على روبليف، الحاصل على خمسة ألقاب هذا العام، وهو أكثر مما حققه أي لاعب آخر، وخسر إرساله في بداية المجموعة، ليمهد الطريق أمام نادال لحسم اللقاء لمصلحته.

وقال النجم الإسباني بعد هذا الفوز الأول: "أعتقد أنها بداية إيجابية. المباراة الأولى تكون هنا (في لندن) دائما صعبة. أنت تلعب ضد أفضل اللاعبين. الآن سأخوض مواجهة صعبة جدا (غدا الثلاثاء)، أمام (النمساوي) دومينيك تيم"، الذي استهل بدوره مشواره بالفوز على حامل اللقب، اليوناني ستيفانوس تيتيباس، بمجموعتين لواحدة 7-6، 4-6، و6-3.

ولم يسبق أن فاز نادال، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي)، بلقب البطولة الختامية، علما بأنه بلغ المباراة النهائية في مناسبتين.

المصدر: رويترز