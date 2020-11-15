"الشياطين الحمر" تروض "الأسود الثلاثة" (فيديو)

فاز المنتخب البلجيكي على ضيفه الإنجليزي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض منتخب "الشياطين الحمر" كل من لاعب خط الوسط يوري تيليمانس، ودرايس ميرتينز، في الدقيقتين (10 و24) من زمن الشوط الأول للقاء، على الترتيب.

Ты точно видел двухочковый в баскетболе, а как насчет футбола 😉



Бельгийцы побеждают англичан в два мяча, но все еще может поменяться. Влетай в прямой эфир Матч ТВ:https://t.co/Hhj4IfpQvTpic.twitter.com/zb1UUmqqhB — Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020

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وحقق منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد خسارة وانتصارين آخرين على الترتيب في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، واحتفظ بصدارة قائمة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2) برصيد 12 نقطة.

في المقابل، مني منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل انتصارين وتعادل، وتراجع إلى المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وانفرد المنتخب الدنماركي بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، عقب تغلبه (2-0) على ضيفه الآيسلندي، صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: RT