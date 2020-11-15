وفاة حارس ليفربول وإنجلترا السابق الأسطورة كليمنس

أعلن ناديا ليفربول وتوتنهام هوتسبير المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، وفاة حارسهما الدولي الإنجليزي السابق راي كليمنس عن عمر ناهز 72 عاما.

وقال توتنهام في بيان له: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة الحارس الأسطوري السابق راي كليمنس. نقدم تعازينا إلى أسرة راي وأصدقائه الكثيرين في كرة القدم في هذا الوقت الحزين".

وبدأ كليمنس، الذي خاض 61 مباراة مع إنجلترا، مسيرته الاحترافية مع سكانثورب يونايتد قبل انضمامه إلى ليفربول حيث شارك في 450 مباراة خلال 14 عاما في استاد "أنفيلد".

وحصل على خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وثلاثة في كأس أوروبا ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي مع ليفربول، قبل انتقاله إلى توتنهام، حيث أضاف إلى حصيلته لقبا آخر في كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد اعتزاله كلاعب، عمل كليمنس مدربا مع المنتخب الإنجليزي وتوتنهام.

المصدر: رويترز