 
مباشر

وفاة حارس ليفربول وإنجلترا السابق الأسطورة كليمنس

الرياضة

وفاة حارس ليفربول وإنجلترا السابق الأسطورة كليمنس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5s7

أعلن ناديا ليفربول وتوتنهام هوتسبير المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، وفاة حارسهما الدولي الإنجليزي السابق راي كليمنس عن عمر ناهز 72 عاما.

وقال توتنهام في بيان له: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة الحارس الأسطوري السابق راي كليمنس. نقدم تعازينا إلى أسرة راي وأصدقائه الكثيرين في كرة القدم في هذا الوقت الحزين".

وبدأ كليمنس، الذي خاض 61 مباراة مع إنجلترا، مسيرته الاحترافية مع سكانثورب يونايتد قبل انضمامه إلى ليفربول حيث شارك في 450 مباراة خلال 14 عاما في استاد "أنفيلد".

وحصل على خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وثلاثة في كأس أوروبا ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي مع ليفربول، قبل انتقاله إلى توتنهام، حيث أضاف إلى حصيلته لقبا آخر في كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد اعتزاله كلاعب، عمل كليمنس مدربا مع المنتخب الإنجليزي وتوتنهام.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا