ريال مدريد يضع خطة التعاقد مع مبابي في حال "التمرد"

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد وضع خطة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد يجهز عرضا لمبابي بقيمة 161 مليون جنيه إسترليني، إذا رفض اللاعب تجديد عقده مع سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع النادي الفرنسي بشأن التجديد، حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد واثق من قدرته المالية على حسم الصفقة، لا سيما عقب إعادة هيكلة الفريق الأول.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الملكي وفر 33 مليون يورو من الرواتب، عقب رحيل كل من خاميس رودريغيز وغاريث بيل (إعارة) هذا الموسم.

كما حصل ريال مدريد على 27 مليون إسترليني من بيع سيرخيو ريغيلون إلى توتنهام، و36 مليونا عقب انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان.

ويخشى مسؤولو ريال مدريد فقط موافقة مبابي على عرض تجديد عقده مع النادي الفرنسي، لأن ذلك يعني ارتفاع الشروط المالية لرحيله عن "حديقة الأمراء".

المصدر: وكالات