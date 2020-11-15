نجم برشلونة فاتي يغادر المستشفى على كرسي متحرك (فيديو)

تناقلت وسائل إعلام إسبانية، فيديو للحظة مغادرة نجم نادي برشلونة، الدولي الإسباني الشاب، أنسو فاتي، للمستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.

وظهر فاتي على كرسي متحرك، لحظة خروجه من المستشفى، بعد إجرائه لعملية جراحية لمعالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، تعرض له يوم السبت الماضي، في مباراة "البارسا" وريال بيتيس.

📺 #DirectoGol



😷 Ansu Fati acaba de salir del hospital pic.twitter.com/I8SpMUO4es — GOL ⚽️ (@Gol) November 13, 2020

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، كان أمام فاتي وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج (تقطيب الغضروف المفصلي أو إزالته)، لكن النادي لم يفصح عن العلاج الذي تم اختياره. وفي كافة الأحوال، سيغيب ابن الـ18 عاما عن الملاعب لأشهر عدة.

وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لا سيما أن فاتي سجل خمسة أهداف في عشر مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثاني أفضل هداف في الفريق الكتالوني، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: GOL + وكالات