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شاهد.. صور محمد صلاح من داخل العزل الصحي

الرياضة

شاهد.. صور محمد صلاح من داخل العزل الصحي
Reuters
اللاعب الدولي المصري محمد صلاح
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، من داخل العزل الصحي، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

ونشر عدد من المستخدمين صورا على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها عروسان يلتقطان صورا مع صلاح وهو يطل من غرفة الفندق الذي يقيم به.

وتمنى رواد التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل للدولي محمد صلاح والعودة سريعا إلى الملاعب.

ولم يتسن لنا التأكد من صحة الصور المنشورة على حسابات التواصل الاجتماعي والتي تم تداولها بشكل كبير مساء يوم السبت.

وغاب محمد صلاح عن صفوف المنتخب المصري أمام منتخب توغو، في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا التي حسمها "الفراعنة" بهدف سجله محمود حمدي في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

المصدر: "الأهرام"

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