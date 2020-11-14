أتلتيكو مدريد يخطط لاقتناص أحد نجوم يوفنتوس في صفقة تبادلية

يخطط فريق أتلتيكو مدريد لضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا صانع ألعاب يوفنتوس، ويأمل أن يصبح مهاجمه ألفارو موراتا، المعار إلى يوفنتوس حاليا، جزءا من الصفقة.

وفقا لموقع "TNT Sports"، فإن أتلتيكو مدريد مستعد لدفع 35 مليون يورو وتخلي عن مهاجمه مواتا لصالح فريق يوفنتوس، مقابل الحصول على خدمات باولو ديبالا.

وما يعزز إمكانية إبرام الصفقة، هو اهتمام الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، شخصيا بضم مواطنه ديبالا، إضافة إلى أن يوفنتوس يواجه صعوبات في الاتفاق على تمديد عقد الأرجنتيني، الذي ينتهي في يونيو 2022.

يذكر أن باولو ديبالا (26 عاما) شارك في 6 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم وسجل هدفا واحدا، ويقدر موقع "Transfermarkt" قيمته السوقية بـ 80 مليون يورو.

المصدر: وكالات