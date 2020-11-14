مركز الأبحاث "CIHEFE" يكشف اسم نادي القرن في إسبانيا

حصل نادي برشلونة على لقب أفضل فريق لكرة القدم في إسبانيا خلال القرن الـ21، وذلك وفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث تاريخ وإحصاء كرة القدم الإسبانية "CIHEFE".

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد (3465) نقطة، متفوقا على منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي اكتفى بالمرتبة الثانية برصيد (3347) نقطة، وتلاهما فريق أتلتيكو مدريد برصيد (2149) نقطة.

وفي ما يلي ترتيب الأندية العشرة الأوائل في القرن الـ21 في إسبانيا:

1- برشلونة (3465) نقطة

2- ريال مدريد (3347) نقطة

3- أتلتيكو مدريد (2149) نقطة

4- فالنسيا (2139) نقطة

5- إشبيلية (1992) نقطة

6- فياريال (1648) نقطة

7- أتلتيك بلباو (1405) نقطة

8- ديبورتيفو لاكورونيا (1395) نقطة

9- سيلتا فيغو (1164) نقطة

10- إسبانيول (1144) نقطة.

وحصل برشلونة على المركز الأول، على الرغم من أن ريال مدريد يتفوق عليه في الألقاب الأوروبية، وفقا لدراسة مركز الأبحاث.

وتحلل الدراسة تطور أداء الفرق الإسبانية بين موسمي (2000-2001) و(2019-2020) بعد وضع بعض المقاييس التي تؤثر على نتائج المباريات.

ومن بين متغيرات أخرى للتأهل، في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، يمكن للفرق، وفقا لهذا المقياس، تحقيق ما يصل إلى تسع نقاط للانتصار وثلاث نقاط للتعادل.

كما يتم تقييم النتائج في المسابقات الأوروبية والدوري وكأس الملك، لذلك فإنه لتحقيق مركز جيد، فإن عدد المباريات التي تم لعبها والانتصارات التي تحققت يؤثر بشكل كبير، بالإضافة إلى الألقاب التي تم الحصول عليها.

وتحدد الدراسة أيضا التصنيف حسب المسابقات، وفي الليغا يعتبر أفضل ثلاثة هم برشلونة وريال مدريد وفالنسيا بهذا الترتيب، وفي كأس الملك برشلونة ثم إشبيلية ثم ريال مدريد.

أما بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، فالأفضل هو ريال مدريد، متقدما على برشلونة وأتلتيكو مدريد، الثاني والثالث على الترتيب، بينما يتصدر برشلونة الترتيب العام من حيث إجمالي عدد الألقاب التي توج بها في كافة المنافسات، بواقع 34 لقبا، متقدما على ريال مدريد (29) لقبا.

ويليهما أتلتيكو مدريد وإشبيلية بعشرة ألقاب لكل منهما، ومن ثم فالنسيا (6)، فديبورتيفو لا كورونيا 4 ألقاب.

المصدر: وكالات