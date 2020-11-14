خشونة زائدة في مباراة لكرة القدم تسفر عن شجار جماعي وعدة بطاقات حمراء (فيديو)

انتهت مباراة ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري الويلزي الممتاز لكرة القدم، بين فريقي "كارنارفون" وضيفه "كوناهس كواي" بشجار جماعي كبير وطرد عدد من لاعبي الفريقين.

وأدى اصطدام قوي بين لاعبين في منتصف الملعب عند الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء، إلى شجار جماعي بين لاعبي الفريقين وأسفر عن طرد ثلاثة لاعبين من الطرفين، إضافة إلى طرد آخر قبل الشجار.

Noson tanllyd ar Yr Oval! 🔥😬



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Noah Edwards, Lewis Brass a Callum Roberts i gyd yn cael eu hel o'r maes. pic.twitter.com/uMrw3qmtgD — ⚽ Sgorio (@sgorio) November 13, 2020

MIKE HAYES! ⚽@CaernarfonTown ar y blaen yn erbyn y pencampwyr, Cei Connah!



55' Caernarfon 1-0 Cei Connah#JDCymruPremier 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/j9nMbd2V9n — ⚽ Sgorio (@sgorio) November 13, 2020

Y penderfyniad cywir? 🤔



Cei Connah yn sicrhau’r fuddugoliaeth yn erbyn Caernarfon wrth i Callum Morris sgorio o’r smotyn yn hwyr yn y gêm.



Canlyniad | Caernarfon 1-2 Cei Connah pic.twitter.com/ws2H1fG7QI — ⚽ Sgorio (@sgorio) November 13, 2020

وانتزع فريق كوناهس كواي فوزا صعبا من مضيفه كارنارفون (2-1) بهدف من ضربة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع.

ورفع فريق كوناهس كواي رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتب الدوري.

بينما يشغل كارنارفون المركز السادس، برصيد 11 نقطة.

المصدر: وكالات