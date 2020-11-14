خشونة زائدة في مباراة لكرة القدم تسفر عن شجار جماعي وعدة بطاقات حمراء (فيديو)
انتهت مباراة ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري الويلزي الممتاز لكرة القدم، بين فريقي "كارنارفون" وضيفه "كوناهس كواي" بشجار جماعي كبير وطرد عدد من لاعبي الفريقين.
وأدى اصطدام قوي بين لاعبين في منتصف الملعب عند الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء، إلى شجار جماعي بين لاعبي الفريقين وأسفر عن طرد ثلاثة لاعبين من الطرفين، إضافة إلى طرد آخر قبل الشجار.
Noson tanllyd ar Yr Oval! 🔥😬— ⚽ Sgorio (@sgorio) November 13, 2020
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Noah Edwards, Lewis Brass a Callum Roberts i gyd yn cael eu hel o'r maes. pic.twitter.com/uMrw3qmtgD
MIKE HAYES! ⚽@CaernarfonTown ar y blaen yn erbyn y pencampwyr, Cei Connah!— ⚽ Sgorio (@sgorio) November 13, 2020
55' Caernarfon 1-0 Cei Connah#JDCymruPremier 🏴 pic.twitter.com/j9nMbd2V9n
Here’s the equaliser on @wildey10’s return ✅pic.twitter.com/tRvi6ccHOD— Connah's Quay Nomads FC (@the_nomads) November 13, 2020
Y penderfyniad cywir? 🤔— ⚽ Sgorio (@sgorio) November 13, 2020
Cei Connah yn sicrhau’r fuddugoliaeth yn erbyn Caernarfon wrth i Callum Morris sgorio o’r smotyn yn hwyr yn y gêm.
Canlyniad | Caernarfon 1-2 Cei Connah pic.twitter.com/ws2H1fG7QI
وانتزع فريق كوناهس كواي فوزا صعبا من مضيفه كارنارفون (2-1) بهدف من ضربة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع.
ورفع فريق كوناهس كواي رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتب الدوري.
بينما يشغل كارنارفون المركز السادس، برصيد 11 نقطة.
المصدر: وكالات