وزارة الصحة المصرية تكشف عن حالة صلاح بعد إصابته بكورونا

أكدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، أن نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح، يخضع لبروتوكول علاجي مكثف للشفاء من عدوى فيروس كورونا.

وأضافت: "رئيس اللجنة العلمية يتابع حالته على مدار الساعة، وهناك رعاية طبية كاملة بمقر إقامته" في أحد الفنادق بالقاهرة.

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وتابعت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "حالة اللاعب محمد صلاح جيدة وإصابته بسيطة، ويخضع للرعاية ويتعافى قريبا بإذن الله، ويتم عمل مسح حراري وتحاليل وفحوص دورية له للاطمئنان على حالته".

وأوضحت أن هناك نظاما غذائيا لصلاح يتم متابعته مع طبيب المنتخب، بالإضافة إلى البروتوكول العلاجي الخاص بكورونا.

المصدر: وكالات