بالصور.. تعقيم منزل محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

قام فريق من مديرية الصحة المصرية، اليوم السبت، بتطهير وتعقيم منزل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، في قرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وعقم فريق الصحة المذكور أيضا بعض منازل القرية، خاصة منازل المخالطين لمحمد صلاح فى حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر صلاح، باستخدام الكلور والمطهرات.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أمس الجمعة، إصابة صلاح، نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول، بفيروس كورونا، وذلك بعد ثلاثة أيام من حضوره حفل زفاف شقيقه.

المصدر: وكالات