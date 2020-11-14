رغم وفاته.. كوبي براينت يحصل على تصنيف "فوربس" للمشاهير الأثرياء

نشرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفا سنويا للمشاهير الذين يواصلون جني أموال طائلة حتى بعد وفاتهم، وأدرجت اسم أسطورة ليكرز كوبي براينت في قائمة المشاهير الذين تجلب أسماؤهم الدخل للورثة.

واحتل لاعب كرة السلة السابق كوبي براينت المركز السادس في الترتيب الذي أحصته مجلة فوربس.

وعلى الرغم من وفاة براينت بعمر الـ41 عاما في حادث تحطم مروحية في 26 يناير الماضي، إلا أن عائلته تكسب المال عن طريق بيع تذكارات ومقتنيات شخصية لأسطورة لوس أنجلوس ليكرز، وبيع كتاب سيرته الذاتية.

يذكر أنه تم بيع 300 ألف نسخة من كتاب السيرة الذاتية لنجم كرة السة، ووصلت أرباح المبيعات إلى 20 مليون دولار.

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать большие деньги даже после смерти. Восьмой год подряд первое место занимает Майкл Джексонhttps://t.co/e233jZc1CX — ForbesRussia (@ForbesRussia) November 13, 2020

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ولقي براينت، الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات، مصرعه وابنته جيانا و7 آخرين، في حادث تحطم مروحيته الخاصة التي كانوا على متنها وسط الضباب في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقضى براينت 20 عاما في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA برفقة فريقه المفضل على الإطلاق، لوس أنجلوس ليكرز، خلال الفترة من عام 1996 وحتى اعتزاله 2016.

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستارز" وتوج بأفضل لاعب خلالها في أربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.

المصدر: forbes.ru