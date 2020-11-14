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مدرب دينامو كييف يكشف كواليس حديثه مع ميسي

الرياضة

مدرب دينامو كييف يكشف كواليس حديثه مع ميسي
AFP
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كشف مدرب دينامو كييف، الروماني، ميرسيا لوشيسكو، ما قاله لقائد فريق برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب نهاية مواجهة فريقيهما، يوم الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب المخضرم في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أخبرته (ميسي) أن لدي قميصا للاعب العظيم بيليه في بيتي، وأريد أن أضع قميصك بجانبه".

وأضاف: "لقد أجابني (ميسي) قائلا: أنت شخص قوي جدا".

وقام ميسي بالفعل بتسليم قميصه للوشيسكو في غرفة تغيير الملابس، وهو ما نقلته الكاميرات عقب اللقاء.

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يذكر أن مباراة برشلونة ودينامو كييف، التي تدخل ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: sports.ru

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