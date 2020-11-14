تصفيات أمم إفريقيا.. زياش يقود المغرب لاكتساح إفريقيا الوسطى برباعية (فيديو)

قاد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، منتخب بلاده المغرب للفوز على ضيفه إفريقيا الوسطي 4-1، أمس الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا "الكاميرون 2022".

وصنع زياش الهدف الأول لزميله أشرف حكيمي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل هدفين متتاليين، في الدقيقتين 31 من (ركلة جزاء)، و33.

🎥 ملخص المباراة:



🇲🇦 المغرب 4-1 جمهورية إفريقيا الوسطى 🇨🇫



حكيم زياش يسجل ثنائية يقود بها أسود الأطلس لفوز هام. 💥#MARCTA | #TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/OXY8Lw34P6 — CAF - AR (@caf_online_AR) November 13, 2020

وأضاف البديل زكرياء أبوخلال، الهدف الرابع في الدقيقة 64.

أما الهدف الوحيد لمنتخب إفريقيا الوسطي، فقد حمل توقيع المهاجم لويس مافوتا، في الدقيقة 25.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام موريتانيا التي تحتل المركز الثاني، بينما يأتي منتخب إفريقيا الوسطي في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط، ومن بعده منتخب بوروندي بنقطة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن متصدر المجموعة ووصيفه يتأهلان مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

المصدر: RT