تصفيات مونديال قطر.. البرازيل تفوز بشق الأنفس على فنزويلا (فيديو)

حققت البرازيل فوزا صعبا على ضيفتها فنزويلا 1-0، فجر اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الموحدة في أمريكا الجنوبية والمؤهلة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه روبرتو فيرمينو، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 67.

وافتقد منتخب "سيليساو" في لقاء فنزويلا، إلى الإبداع في غياب نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي لم يتعاف بعد من إصابة عضلية بفخذه، واحتاج إلى هدف فيرمينو ليحسم النقاط الثلاث.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة، في حين واصل نظيره الفنزويلي رحلة البحث عن أولى نقاطه.

وهذا هو لانتصار الثالث لـ"السيليساو" في تصفيات مونديال 2022، بعد الفوز على كل من بوليفيا 5-0، وبيرو 4-2.

أما فنزويلا، فقد تكبدت خسارتها الثالثة بعدما انهزمت أمام كولومبيا 0-3، وباراغواي 0-1.

المصدر: وكالات