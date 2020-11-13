المصرية فريدة عثمان تحرز ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة

توجت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية الذهبية لسباق 50 مترا حرة في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، في إنجاز تاريخي للسباحة المصرية خاصة في ظل أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

وقطعت فريدة عثمان مسافة 50 مترا بزمن قدره (25.10) ثانية.

وقررت السباحة المصرية العودة للمشاركة في البطولات الدولية رغم أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

وعبرت فريدة عثمان عن سعادتها بالعودة للبطولات، في "تغريدة" عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستشارك في بطولة "أمريكا المفتوحة" المقرر إقامتها في غرينسبورو بولاية نورث كارولينا، حيث ستشارك، حسب قولها، في سباقات 50 مترا و100 متر حرة و100 متر فراشة، ثم تشارك غدا في سباقي 50 مترا حرة و100 متر فراشة، وتنهى مشاركتها بالمنافسة في سباق 100 متر حرة.

يذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسي في نسخة بطولة "Tyrproswimseries" خلال العام الماضي، وحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا فراشة بزمن قدره (25.65) ثانية.

المصدر: وسائل إعلام