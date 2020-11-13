أول تعليق من والد محمد صلاح بعد إعلان إصابة نجله بفيروس كورونا

أعلن صلاح غالي والد اللاعب الدولي محمد صلاح، أنه نجله بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض الإصابة بالفيروس.

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وأوضح أن نجله يتعامل مع الموقف بصورة طبيعية، مطمئنا أهالي قرية نجريج عليه وأن المسحة الثانية ستؤكد الإصابة بالفيروس من عدمه.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد خضع صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي للعزل الصحي داخل غرفته بفندق إقامة لاعبى المنتخب المصري لكرة القدم، ولن يسافر مع المنتخب لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح مصدر أن اللاعب يجلس بالغرفة بمفرده وحالته الصحية جيدة ومستقرة بعد إعلان إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد نتيجة اختبار المسحة الأولى.

وكشفت المصادر أن اللاعب اتصل بوالدته بعد قلقها عليه فور علمها بنبأ إصابته، وقام بتهدئتها والتأكيد أنه بصحة جيدة.

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وأكدت المصادر أن اللاعب قال لوالدته في المكالمة أنه يفكر في السفر الى انجلترا إلا أن والدته حاولت إقناعه بالبقاء في مصر والخضوع للعزل الصحي.

المصدر: اليوم السابع