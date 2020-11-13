منتخبان جديدان في نهائيات "يورو 2020".. قائمة المتأهلين وجدول المباريات
اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، بصعود 4 منتخبات عن طريق الملحق المكمل من خلال مسابقة دوري أمم أوروبا.
وستشهد بطولة "يورو 2020" التي تأجلت مبارياتها بسبب جائحة كورونا إلى صيف 2021 من دون تغيير الاسم، مشاركة منتخبين لم يتأهلا مسبقا لبطولة كأس أمم أوروبا، وهما مقدونيا الشمالية وفنلندا.
وشق منتخبا مقدونيا الشمالية وفنلندا إضافة إلى هنغاريا وسلوفاكيا طريقها إلى "يورو 2020" عن طريق ملحق المسابقة الجديدة، دوري أمم أوروبا.
2⃣4⃣ NATIONS— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020
1⃣ PRIZE
Who will lift the trophy? 🏆#EURO2020
وفي ما يلي مجموعات "يورو 2020" بعد اكتمال المنتخبات الـ24 المتأهلة:
المجموعة الأولى (A): تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا
المجموعة الثانية (B): الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا
المجموعة الثالثة (С): هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية
المجموعة الرابعة (D): إنجلترا، كرواتيا، إسكتلندا، التشيك
المجموعة الخامسة (E): إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا
المجموعة السادسة (F): هنغاريا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا.
The #EURO2020 groups are set! 🤩— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020
Which game are you looking forward to most?
المصدر: وكالات