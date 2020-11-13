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منتخبان جديدان في نهائيات "يورو 2020".. قائمة المتأهلين وجدول المباريات

الرياضة

منتخبان جديدان في نهائيات
AFP Koen van Weel
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اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، بصعود 4 منتخبات عن طريق الملحق المكمل من خلال مسابقة دوري أمم أوروبا.

وستشهد بطولة "يورو 2020" التي تأجلت مبارياتها بسبب جائحة كورونا إلى صيف 2021 من دون تغيير الاسم، مشاركة منتخبين لم يتأهلا مسبقا لبطولة كأس أمم أوروبا، وهما مقدونيا الشمالية وفنلندا.

وشق منتخبا مقدونيا الشمالية وفنلندا إضافة إلى هنغاريا وسلوفاكيا طريقها إلى "يورو 2020" عن طريق ملحق المسابقة الجديدة، دوري أمم أوروبا.

وفي ما يلي مجموعات "يورو 2020" بعد اكتمال المنتخبات الـ24 المتأهلة:

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المجموعة الأولى (A): تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية (B): الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا

المجموعة الثالثة (С): هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة (D): إنجلترا، كرواتيا، إسكتلندا، التشيك

المجموعة الخامسة (E): إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا

المجموعة السادسة (F): هنغاريا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا.

منتخبان جديدان في نهائيات
منتخبان جديدان في نهائيات
منتخبان جديدان في نهائيات
منتخبان جديدان في نهائيات
منتخبان جديدان في نهائيات
منتخبان جديدان في نهائيات

منتخبان جديدان في نهائيات
uefa
منتخبان جديدان في نهائيات
uefa
منتخبان جديدان في نهائيات
uefa
منتخبان جديدان في نهائيات
uefa
منتخبان جديدان في نهائيات
uefa

المصدر: وكالات 

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