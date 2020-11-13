شاهد.. فتاة ترتكب "المحظور" في مدرجات ملعب لكرة القدم

فضحت عدسات الكاميرات مشجعة ترتكب المحظور في مدرجات ملعب فريق ساسولو أثناء مباراته أمام ضيفه لاتسيو، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتاة وهي تدخن سيجارة في مدرجات ملعب فريق ساسولو، وفجأة أخفت ذلك عندما أدركت أن عدسات الكاميرات تراقبها.

وحظي هذا الفيديو بمشاهدات كبيرة، بالرغم من أنه لمباراة بين ساسولو ولاتسيو في موسم سابق، لأنهما لم يلتقيا بعد في الموسم الحالي.

المصدر: وكالات