أوباميانغ يرد على انتقاد كروس بسبب "النمر الأسود"

رد الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على انتقاد الألماني، توني كروس، لاعب ريال مدريد، على اختياراته للاحتفال بالأهداف.

وقال كروس في تصريحات سابقة بأن أوباميانغ لا يعد مثالا جيدا، بسبب ارتدائه قناعا مستوحى من فيلم "النمر الأسود"، وذلك عقب تسجيله هدفا في شباك رين الفرنسي في مارس 2019، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن كروس قوله: "في إحدى المرات، احتفل أوباميانغ بإخراج قناع، هنا انتهى الأمر بالنسبة لي، لا أرى أن ذلك نموذجا جيدا".

ورد أوباميانغ، عبر حسابه على "تويتر" بإرفاق صورة له تم رسمها من قبل تلميذ طلب منه رسم صورة عن السعادة، وعلق عليها الغابوني: "هل لدى توني كروس أطفال، فقط للتذكرة، قمت بذلك في الكثير من المرات من أجل ابني، وسأفعلها مرة أخرى".

ويملك أوباميانغ سجلا حافلا في هذا النطاق، بعدما ارتدى العديد من الأقنعة المختلفة أثناء تواجده رفقة بوروسيا دورتموند.

المصدر: وكالات