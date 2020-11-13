إصابة الأرجنتيني بالاسيوس في الظهر خلال مباراة باراغواي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إصابة لاعب منتخب "التانغو"، إيزيكيل بالاسيوس، بكسر في إحدى عظام أسفل الظهر خلال مباراة باراغواي، التي أقيمت اليوم الجمعة، في تصفيات مونديال قطر.

وقال الاتحاد في بيان "تعرض اللاعب لإصابة مباشرة في أسفل الظهر وتأكدت إصابته بكسر في إحدى العظام".

ولم يتطرق الاتحاد الأرجنتيني للمدة التي سيغيبها بالاسيوس عن الملاعب جراء الإصابة.

وتعرض صاحب الـ22 عاما للإصابة خلال التنافس على كرة عالية مع مدافع باراغواي، أنخيل روميرو، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في بوينوس أيرس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وشارك بعد ذلك جيوفاني لو سيلسو، بديلا لبالاسيوس.

المصدر: وكالات