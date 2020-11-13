 
مباشر

لقطة لا تتكرر.. هدف نادر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربتي مقص (فيديو)

الرياضة

لقطة لا تتكرر.. هدف نادر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربتي مقص (فيديو)
Mikkel Nøhr @mikkelnohr /TWITTER.COM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p58w

أشعل نيكولاي غريتسين، لاعب نادي لونبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سجل هدفا خرافيا لفريقه في شباك منافسه سلاغيلسي، خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس الدنمارك لكرة القدم.

ونفذ أحد لاعبي نادي لونبي ركلة ركنية في المباراة، لتصل الكرة إلى غريتسين، الذي استقبلها بضربة مقصية رائعة، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة لتعود إليه.

وعلى الرغم من أن غريتسين كان قد سقط على الأرض بعد تنفيذه الضربة المقصية، فقد قفز مجددا وبسرعة ليسدد الكرة مرة أخرى بضربة مقصية "بهلوانية"، استقرت على إثرها الكرة في الشباك.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع،  فيديو الهدف، ورشحوه للمنافسة بقوة لنيل جائزة بوشكاش، لأفضل هدف سجل في العام 2020.

إقرأ المزيد
لقطة غير معتادة.. حكم يعتدي على مدرب منتخب السودان في مباراة رسمية (فيديو)
لقطة غير معتادة.. حكم يعتدي على مدرب منتخب السودان في مباراة رسمية (فيديو)

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز رفاق غريتسين، بنتيجة 9-0.

المصدر: soccer.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا