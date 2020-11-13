لقطة لا تتكرر.. هدف نادر يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربتي مقص (فيديو)

أشعل نيكولاي غريتسين، لاعب نادي لونبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سجل هدفا خرافيا لفريقه في شباك منافسه سلاغيلسي، خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس الدنمارك لكرة القدم.

ونفذ أحد لاعبي نادي لونبي ركلة ركنية في المباراة، لتصل الكرة إلى غريتسين، الذي استقبلها بضربة مقصية رائعة، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة لتعود إليه.

Lyngby BK defender Nicolai Geertsen assisting himself with a bicycle-kick off the crossbar. Getting big Ronaldinho Nike advert vibes from this pic.twitter.com/4cbkdTriWV — Jack Kenmare (@jackkenmare_) November 12, 2020

وعلى الرغم من أن غريتسين كان قد سقط على الأرض بعد تنفيذه الضربة المقصية، فقد قفز مجددا وبسرعة ليسدد الكرة مرة أخرى بضربة مقصية "بهلوانية"، استقرت على إثرها الكرة في الشباك.

Altså, nu har jeg set det her mål af @NKGeertsen cirka 250 gange siden i aftes.

Jeg har stadig svært ved at huske at have set noget bare tilsvarende tidligere. Og jeg har alligevel set et par kasser gennem årene.#sldk#sydbankpokalen#wowfaktorhttps://t.co/qBYOQemWiX — Andreas Kraul (@KraulDR) November 12, 2020

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو الهدف، ورشحوه للمنافسة بقوة لنيل جائزة بوشكاش، لأفضل هدف سجل في العام 2020.

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تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز رفاق غريتسين، بنتيجة 9-0.

المصدر: soccer.ru