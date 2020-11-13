شاهد.. لمحة فنية رائعة وهدف غير مشروع لميسي في مباراة باراغوي

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل 1-1 مع ضيفه باراغواي، في مباراة جمعتهما فجر اليوم الجمعة، ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"، وشهدت قيام قائد "التانغو"، ليونيل ميسي، بلمحة فنية رائعة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لميسي من مباراة باراغوي، وهو يقدم درسا "مجانيا" في طريقة ترويض الكرة، بعد أن تلقى في الشوط الأول كرة عرضية على مشارف منطقة الجزاء، ليقفز إليها عاليا ويروضها بقدمه اليسرى ببراعة وبدقة متناهية.

ونالت تلك اللقطة إعجاب رواد مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم "ميسي لخص كرة القدم بهذا الترويض".

وظهر النجم الأرجنتيني في لقطة أخرى، عندما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 56، بتسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغى الهدف

بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد "فار"، بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة.

تصفيات كاس العالم 2022 | الارجنتين 2 × 1 الباراغواي | هدف الثاني الارجنتين ميسي 🤩🤩🤩🔥🔥🔥 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/DM4zUNfyXu — Fahad es el mejor (@xjkqhpbho225) November 13, 2020

وبهذا التعادل، رفعت الأرجنتين رصيدها إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، وباتت صدارتها لتصفيات مونديال قطر في منطقة أمريكا الجنوبية مهددة، بحال فوز البرازيل (ست نقاط) على فنزويلا غدا السبت.

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ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة (من أصل عشرة منتخبات) في تصفيات أمريكا الجنوبية، مباشرة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022"، فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

المصدر: مواقع التوصل