فان دايك وراموس يختاران أصعب مهاجم واجهاه في الملاعب

كشف الهولندي، فيرغيل فان دايك، مدافع ليفربول، والإسباني، سيرخيو راموس، صخرة دفاغ ريال مدريد، عن أصعب مهاجم واجهاه في الملاعب على مدار مسيرتهما الطويلة والحافلة بالإنجازات والألقاب.

واختار فان دايك، الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو، نجم هجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كأكثر رأس حربة خشونة واجهه في الملاعب، فيما اختار ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، كأصعب مهاجم راقبه داخل المستطيل الأخضر.

وقال فان دايك، الذي يغيب حاليا عن الملاعب بسبب إصابته في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ثمة بعض المهاجمين الذين يتسمون بالصعوبة، لكن الأكثر صعوبة هو ليونيل ميسي".

أما راموس، فلم يقع اختياره على ميسي، بالرغم من مواجهاتهما الكثيرة والمتكررة في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، واختار أسطورة برشلونة المعتزل، الساحر البرازيلي رونالدينيو، كأصعب مهاجم واجهه.

وقال راموس في هذا الصدد: "هناك عدة مهاجمين على درجة عالية من الصعوبة، لكن رونالدينيو كان مهاجما لا يمكن إيقافه وهو في أفضل حالاته، سواء وهو يلعب في مركز المهاجم أو صانع الألعاب".

وأشار المدافع الدولي الإسباني، إلى أن مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، الكاميروني، صامويل أيتو، كان مهاجما ماكرا وقويا وتصعب مراقبته.

وأكد راموس أيضا، أن مهاجم نادي ميلان، السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيوفيتش، كان يسبب له الكثير من المتاعب.

المصدر: "آس"