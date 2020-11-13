لقطة غير معتادة.. حكم يعتدي على مدرب منتخب السودان في مباراة رسمية (فيديو)

شهدت مباراة منتخب السودان ومضيفه الغاني التي أقيمت أمس الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2022"، لقطة غريبة، بعد اعتداء الحكم المساعد على مدرب السودان.

ووقع احتكاك في الدقيقة 37، بين مهاجم المنتخب السوداني ومدافع غانا داخل منطقة الجزاء، ليطالب مدرب منتخب السودان، الفرنسي هوبير فيلود، بمنح ركلة جزاء للفريق السوداني، لكن حكم الساحة لم يحتسبها، ليتوجه فيلود، صوب الحكم المساعد الرابع، السنيغالي موكابي قابا، ويحتج عليه بشدة.

من غرائب القارة السمراء !!

من مباراة غانا ضد السودان يدفع مدرب السودان هوبير فيلود ليسقط ارضا بعد احتجاج مدرب إتحاد العاصمة سابقا على ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم..! pic.twitter.com/KdPSAF0XTL — fechit habib 🇩🇿 (@habib_ovitch) November 12, 2020

ولم يتحمل الحكم السنيغالي المساعد هذه الاحتجاجات، فقام بدفع مدرب السودان وأسقطه أرضا، في مشهد غريب ونادر في ملاعب كرة القدم.

حكم التماس من مباراة غانا _ السودان يدفع مدرب السودان ليسقط ارضا بعد احتجاج ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم .

أفريقيا قارة العجب😂 pic.twitter.com/1IPuBCOBeJ — 🇩🇿❤️ Yuki🖤 🇩🇿 (@karima__usmista) November 12, 2020

وبعد الواقعة، تدخل اللاعبون والطاقم الفني والإداري للمنتخبين، لتهدئة المدرب الفرنسي والحكم المساعد، وامتصاص غضب الطرفين.

وانتهت المواجهة بفوز غانا بهدفين دون رد، لتنفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، بينما تجمد رصيد السودان عند ثلاث نقاط مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة أخرى عن هذه المجموعة، التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الجمعة، بين منتخب جنوب إفريقيا (ثلاث نقاط) وضيفه ساوتومي وبرينسيب (صفر نقطة).

المصدر: RT